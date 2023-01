Karen Schwarz se despide de Latina con emotivo mensaje: “Cerrando capítulos”

Todo tiene su final. Karen Schwarz le dijo adiós a Latina Televisión tras 11 años prestando sus servicios frente a las pantallas. En esta oportunidad, la presentadora que pasó por “La voz Perú”, “La voz kids”, “La voz generación” y “Yo soy” emitió un comunicado mediante su cuenta oficial de Instagram adelantando su marcha del canal. La esposa de Ezio Oliva no desaprovechó la ocasión y agradeció por la oportunidad de ser elegida y llevar el entretenimiento a las familias peruanas.

“Cerrando capítulos. Gracias, Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá’, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida”, manifestó en un inicio la popular ‘Chinita’.

“Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado Valente por Karen Schwarz. En resumen, gracias a Latina por estos lindos 11 años”, agregó a la publicación en Instagram.

Karen Schwarz fue conductora de "La voz Perú". Foto: captura de Instagram/Karen Schwarz

Karen Schwarz se quiebra al revelar que Ezio Oliva sufre ataques de ansiedad

Karen Schwarz y Ezio Oliva conforman una de las parejas más estables de la farándula peruana. Han construido una sólida relación gracias al apoyo entre el uno y el otro en los momentos más complicados. Ambos han podido superar diversos obstáculos a través de los años e, incluso, han estado juntos cuando preocupaba la salud.

No obstante, a la fecha, no se sabía que el músico continuaba presentando síntomas y signos del mencionado trastorno mental. Fue tras la batalla de canto de tres de sus pupilas de “La voz Perú” que el artista decidió tocar el tema a través de una anécdota que vivió en los ensayos con una de sus alumnas.