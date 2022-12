Christian Domínguez: ¿por qué se avergonzaba de “Tic Tic Tac”, el gran éxito de La joven sensación?

Christian Domínguez formó parte de unas de las agrupaciones más exitosas de los inicios del año 2000, La Joven Sensación. Este grupo se robó el corazón de muchas jovencitas de la época, a quienes hicieron bailar al ritmo del recordado “Tic Tic Tac”, una pegajosa canción que se convirtió en todo un hit de esos tiempos.

Sin embargo, pocos saben que, en ese entonces, el cumbiambero no disfrutaba de bailar ni cantar ese gran éxito, por el contrario, se moría de la vergüenza cada vez que tenía que interpretar este tema para el deleite de sus fans.

En esta nota, te contamos por qué el también conductor de “América hoy” rechazaba esta canción tan pedida en los conciertos.

¿Cómo nació el famoso hit “Tic Tic Tac”?

Durante una entrevista con Christopher Gianotti para su programa de YouTube, Christian Domínguez explicó cómo surgió este pegajoso tema que se convirtió en una de las canciones más exitosas de La Joven Sensación. El cumbiambero contó que en esa época, la agrupación hacía salsa, sin embargo, fueron muy criticados por no adaptarse a los géneros musicales que lideraban esos años.

“¿Por qué es la única agrupación que no hace tecno-cumbia?, denigran a la tecno-cumbia, no les gusta”, dijo al inicio. “Y nos obligaron prácticamente a hacer una tecno-cumbia y así escogiendo salió el Tic Tic Tac”, agregó el cantante.

¿Por qué Christian Domínguez se avergonzaba del “Tic Tic Tac”?

Asimismo, Christian Domínguez detalló que la hermana de uno de los integrantes de la agrupación fue quien creó la coreografía, pero que esta no le gustaba y sentía vergüenza al bailarla.

“Pero ni siquiera fue una canción estudiada, de ‘vamos a ver el alcance que podía tener’. Una canción olvidada de una agrupación de Bolivia, si no me equivoco, y más la coreografía… te digo que cuando nos poníamos a cantar y bailar antes de salir en televisión yo me moría de vergüenza, no me gustaba nada ”, dijo.

¿Quiénes eran los integrantes de La Joven Sensación?

Las figuras de esta boy band fueron: Christian Domínguez, Iván Andía, Jonathan Aguilar, Guillermo Cubas, Franco Cortez y Jorge Vallejos, quien años más tarde fue reemplazado por Erick Elera.