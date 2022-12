¿Por qué Magaly Medina nunca logró ampayar a Carlos Vílchez pese a que lo seguía a todos lados?

¡Ya dejó de ser soltero codiciado! El actor Carlos Vílchez es un reconocido comediante que desde que saltó a la fama no ha dejado de trabajar. Su carisma ha sido el detonante para que consiga la gran cantidad de seguidores que tiene.

No obstante, no todo ha sido trabajo en su vida. El artista se ha ganado, a pulso, fama de salir con muchas mujeres que no se le podrá quitar facilmente, aunque ahora tenga pareja formalmente. ¿Por qué? Porque lo han relacionado con muchas modelos, pero nunca se le ‘ampayó' con nadie. A continuación te contamos por qué es el único ‘santo’ que Magaly Medina no pudo ‘atrapar’.

¿Quién es Carlos Vílchez?

Su nombre completo es Carlos Eduardo Vílchez Campos. Es limeño de nacimiento y llegó a este mundo el 19 de diciembre de 1967. Actualmente, tiene 55 años de edad y una amplia trayectoria artística desde que llegó a la televisión en 1980, cuando conoció a Jorge Benavides. No obstante, su sueño siempre fue ser futbolista de su club favorito: Alianza Lima. Su primer encuentro con el público fue como la voz del supermercado Metro.

Desde ahí hasta ahora ha trabajado actuando en películas, series, teatro y hasta incursionó en el mundo de la conducción de programas cómicos. En el 2015 fue tendencia porque presentó su película “Macho peruano que se respeta” y recibió muchas críticas debido al contenido machista que presentaba.

Muy aparte de las risas que nos ha sacado Carlos Vílchez, la otra palabra que uno piensa cuando lo ve es mujeriego. ¿Por qué? El artista se ha ganado esa fama, debido a que han sido muchas las modelos y compañeras con las que salió; sin embargo, no han podido ampayarlo.

¿Por qué el carro de Carlos Vílchez era conocido como ‘La sartén’?

El 6 de noviembre del 2018, Junior Silva entrevistó al cómico Carlos Vílchez. En esta reveló lo que estaba escrito a voces: “Me encantan las mujeres, me gusta experimentar con las mujeres, los colores. Creo que uno mismo se hace la fama, a pesar de que nunca me han pescado con ninguna mujer. Soy bien cuidadoso, yo voy a un solo sitio. A estos chibolos pulpines les falta un montón. Tienes que ir a un solo hueco y nunca dejar tu documento”.

Publicación de Carlos Vílchez. Foto: Carlos Vílchez/Instagram

El 11 de marzo de este año, el conductor conversó con el futbolista Cuto Guadalupe sobre su niñez y sus amoríos pasajeros. Dentro de la amena conversación, el exitoso actor explicó un dato curioso: “Me tildan de mujeriego, pero a mí nadie me ha visto nada”.

¿Magaly Medina ’ampayó' a Carlos Vílchez?

El gran Carlos Vílchez es el único mujeriego peruano que se puede dar el lujo de decir que nunca lo han ‘ampayado’ las famosas cámaras de Magaly Medina, que son testigos de muchos divorcios y separaciones gracias a las primicias que publicaba. ¿A qué se debe? Es la gran pregunta que mucho se hacen y solo el artista puede responder.