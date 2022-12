Gigi respalda a Ethel por coqueteos entre Facundo y Gisela: “No me gustaría ver a mi mamá haciendo el ridículo”

Le dio la razón. Gigi Mitre se pronunció en “Amor y fuego” sobre el comentado juego televisivo entre Gisela Valcárcel y Facundo González en las galas de “El gran show” y el supuesto romance que existiría entre ambos.

Es importante recordar que, en la última edición del reality de baile, Ethel Pozo acudió, junto a los conductores de “América hoy”, a la competencia. En el transcurso del programa, la hija de la ‘Señito’ se mostró notoriamente incómoda al presenciar los episodios entre Gisela y el chico reality.

¿Qué dijo Gigi Mitre?

La presentadora de “Amor y fuego” se mostró de acuerdo con el fastidio de Ethel Pozo al ver el coqueteo constante de Facundo González y Gisela Valcárcel. “ A Ethel no le gusta el chiste y yo sí la entiendo. A mí no me gustaría ver a mi mamá haciendo ese ridículo a ese nivel. Yo también la entiendo ”, señaló Gigi.

A diferencia de lo que Mitre pensaba, Rodrigo González expresó que no le parecía que la conductora de América TV y el modelo argentino tuvieran una gran diferencia de edad, poniendo como ejemplo los romances de Johanna San Miguel y Stefano Salvini o Laura Bozo y Christian Zuárez.

“¿Para Gisela? Es un niño. Gisela tiene 60 y él está en los 30, sí es bastante. ¡Qué colágeno ni qué colágeno!”, declaró la presentadora de Willax Televisión.

Finalmente, Gigi le dijo a ‘Peluchín’ que debería ponerse en los zapatos de las hijas de los personajes de la farándula.

“Ponte en el lugar de las hijas. ¿Quién va a querer que su mamá esté con alguien 30 años menor? Él es 10 años menor que Ethel. No, ese chiste no me gusta. Sé que jala, pero no ”, sentenció Mitre.

Gisela Valcárcel anunció que Facundo González la acompañará en la conducción. Foto: capturas América TV

Facundo González asegura que Ethel Pozo es seria con él

Durante su participación como invitado en el programa “América hoy”, Facundo González afirmó que Ethel Pozo tiene una actitud bastante seria con él desde que le hizo un singular comentario en relación con sus coqueteos con Gisela Valcárcel.

“Antes, cuando Ethel me invitaba a ‘Mi mamá cocina...’, siempre me recibía muy simpática y, desde que le dije en modo de chiste, hijastra, la veo un poquito más seria”, detalló el integrante de “Esto es guerra” ante las cámaras de América TV.

Facundo González llama “hija” a Ethel Pozo frente a Gisela Valcárcel: así reaccionó la presentadora

Facundo González le jugó una pesada broma a Ethel Pozo mientras ella saludaba a todos los participantes de “El gran show”, la noche del 3 de diciembre. Fiel a su estilo, el modelo argentino salió a escena y llamó la atención de la presentadora de “América hoy” diciéndole: “Hija mía”.

Ante esto, la presentadora y esposa de Julián Alexander se mostró bastante incómoda, ya que aseguró que desde que llegó a Pachacámac ha recibido esos comentarios por parte del chico reality. “Así me ha recibido y yo me he volteado, no lo he escuchado”, contó. “Te dije. Anda despacio, Facundo”, respondió Gisela Valcárcel para intentar calmar el tenso momento.

Gisela Valcárcel acepta gesto cariñoso de Facundo González

Tras la gala del 26 de noviembre en “El gran show”, Gisela Valcárcel compartió un romántico momento junto a Facundo González en sus historias de Instagram. En dicha publicación, él le da un beso a la popular ‘Señito’ mientras ella sonríe tiernamente.

“Algo del sábado”, escribió la conductora de televisión junto a las fotos y videos que mostró junto a los participantes y jurados del famoso reality de baile de América TV.