Jessica Newton en shock al ver a su reina junto a Nicola Porcella: “Casi me da algo”

¡Impactada! Así se mostró Jessica Newton al ver una fotografía de Almendra Castillo acompañada de Nicola Porcella. La organizadora del Miss Perú, se enlazó junto a sus reinas con “Amor y fuego” en la edición del 2 de noviembre, sin imaginar que le harían una pregunta incómoda sobre el exchico reality.

Fiel a su estilo, Rodrigo González le consultó a la Miss Supranational Perú 2022, sobre el modelo, pues se mostraron juntos, recientemente.

“Is she Nicola’s girlfriend? (¿Es ella la novia de Nicola?)”, preguntó Rodrigo González. “No, solo somos amigos”, respondió la modelo. Sin embargo, quien sorprendió con su reacción fue la empresaria.

PUEDES VER: Miss Bolivia es retirada del Miss Universo tras emitir calificativos hacia reinas de belleza

¿Qué dijo Jessica Newton?

Si bien, Almendra Castillo aseguró que lo único que la une a Nicola Porcella es una amistad de años, Jessica Newton reveló que se mostró sorprendida cuando vio la imagen de su reina junto al exintegrante de “Esto es guerra”.

“Yo he visto esa foto (de Nicola y Almendra) y casi me da algo” , interrumpió Jessica Newton.

“Ha visto la foto y casi le da algo, dice Jessica. ‘(Jessica dirá) yo remando para mejorar la imagen del certamen y tú me vienes a salir con Nicola, hijita’”, agregó Peluchín.

“Yo estaba tranquila, relajada, viendo a las misses pintando para Smile Train, imagínate, y de repente miro en el Instagram una foto y yo hago ¡Ugh!”, continuó la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Almendra Castillo descarta posible romance con Nicola Porcella

“¿Eres parte de esas fiestas ruidosas que los vecinos denuncian?”, preguntó Peluchín.