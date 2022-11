¿Qué opina Christian Domínguez sobre la infidelidad tras escándalos con sus exparejas?

Christian Domínguez, durante el pasar de los años, siempre ha sido tildado de ser infiel. Sus exparejas, Isabel Acevedo, Karla Tarazona, Vania Bludau, entre otras, lo han acusado en señal abierta de haber sacado los pies del plato mientras estaban en una relación. Sin embargo, en varias oportunidades, el cantante se ha atrevido a opinar sobre la infidelidad.

Así reaccionaría Christian Domínguez ante una infidelidad

El líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, reconoció en “América Espectáculos” que sería muy penoso pasar por una situación de infidelidad.

“No te voy a mentir. A veces nos ponemos a conversar sobre eso, pero de ahí nos echamos a reír, pero, la verdad, preferimos que se quede en caso hipotético, y no queremos enfrascarnos en eso porque debe ser bien doloroso y horrible. Yo no sé que haría; no me pongo en el lugar”, dijo Domínguez.

Las “malas decisiones” de Christian Domínguez

Christian Domínguez a negado en todos los idiomas haberle sido infiel a sus exparejas, pues el líder de la Gran Orquesta Internacional considera a estas acciones “malas decisiones”.

“Mis errores del pasado no tienen nada que ver con las cosas que ustedes piensan. Son malas decisiones que tomé porque no supe actuar de buena manera. Yo cometí errores por malas decisiones, porque pensé que era la mejor forma de no dañar a la persona, pero me estaba equivocando. Por eso no me gusta hablar”, explicó Domínguez.

Christian Domínguez y su cátedra de infidelidad

Christian Domínguez dijo en “América hoy” que la edad “ayuda a madurar” a los hombres infieles. “Llegas a un momento donde la prioridad es tu familia. Llegas a un momento donde esto es importante, y te va a doler si la pierdes”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional.