Gabriela Herrera estaría envuelta en un problema legal con Gisela Valcárcel. El programa “Amor y fuego” reveló que la conductora de “El gran show” le envió una carta notarial a la bailarina, en la que se indica que debe pagar una multa por 4UIT (S/ 18,400), es decir, casi S/ 19.000 soles. Esto debido a que la ex chica reality fue retirada del concurso de baile.

Recordemos que Gisela Valcárcel explicó que Gabriela Herrera tuvo que ser despedida por incumplir una norma de su contrato, la que señala que está prohibida de dar declaraciones a otros canales. Sin embargo, la bailarina se quejó y aseguró que hubo participantes que también dieron entrevistas a diferentes medios. Ahora, ella se mostró callada y no quiso dar mayores detalles. “Me tiene así (con la boca cerrada). No puedo responder, me tienen atada por ese lado… (El tema legal) Es de ambos”, expresó.