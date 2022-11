‘Peluchín’ a Gian Marco por no reconocer mal trato hacia reportero: Hazte cargo, no metas al resto

Rodrigo González volvió a refererise a Gian Marco en una nueva edición de su programa “Amor y fuego”. Precisamente, este miércoles 23, el autor de “Canción de amor” finalmente decidió manifestarse tras el cúmulo de críticas que recibió por haber tratado de manera déspota a un reportero del mencionado programa que le consultó sobre su vida privada. Sin embargo, para ‘Peluchín’, el extenso comunicado que redactó el músico peruano habría dejado mucho que desear.

“Ha dado 20 vueltas (...). Ni perdón a la gente a la que ha ofendido con sus comentarios, más bien se ha justificado. Mencionó a la mamá, a la pareja, a la mánager, pero no Gian Marco, ya tiene 50 años, hazte cargo, no metas a los demás . No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi madre no se tiene que responsabilizar por las cosas que yo digo”, expresó el conductor.