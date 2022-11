Hace poco menos de una semana, se confirmó a María Pía Copello como la nueva animadora de un programa al mediodía en América TV, el cual se emitirá a partir del año entrante como reemplazo del finalizado magazine “En boca de todos”.

Debido a que, a la fecha, la telenovela “Rubí” viene transmitiéndose en tal horario y ha recibido una gran acogida por parte de la audiencia, los cibernautas se mostraron en desacuerdo con que retiren la producción mexicana del aire para el ingreso del nuevo espacio liderado por Pía Copello y Carlos Vílchez.

María Pía responde a quienes desaprueban su retorno a la TV

En vista de las críticas que ha generado la ex animadora infantil con la noticia de su regreso a la mencionada casa televisiva, María Pía vio prudente pronunciarse. Lejos de molestarse y sentirse mortificada por los señalamientos, la influencer hizo uso de su ingenio para enviar un mensaje a quienes reniegan de su presencia en pantallas.

La ex presentadora de “Esto es guerra” realizó un divertido reel en Instagram personificando a la protagonista de “Rubí”. Para ello, escoge un vestido y tacos rojos y luce un maquillaje llamativo y frívolo. Mientras modela al ritmo de la canción principal de la telenovela, hace una pausa para decir: “Tranquilos, terminen de ver su novela. Nosotros nos vemos en el 2023 ″.

“Tranquilidad… hay Rubí para rato. Así que terminen de ver su novela, que nos encontramos todavía el próximo año. Rubí, tan bella como pedida por el público peruano. Hay que tomarse las cosas con humor, si no vivimos amargados”, escribió en la descripción de su publicación.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al ingreso de María Pía?

Por medio de la plataforma TikTok, usuarios de redes sociales expresaron su descontento al conocer que María Pía estaría a poco tiempo de aparecer liderando un magazine de espectáculos en América TV, lo que significaría que la teleserie “Rubí” tendría que abandonar la programación.

En cuestión de horas, varios cibernautas dieron a conocer su punto de vista sobre esta incidencia. “A Rubí ni me la cambien”, “María Pía es monse animando, mejor que siga ‘Rubí’”, “ A Rubí no me lo saquen, si no ya no veo el 4″, “Ya, pero que la pongan después de ‘Rubí’ ”, decían los comentarios recopilados de un video de TikTok.