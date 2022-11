Valeria Piazza: su esposo Pierre Cateriano responde a críticas por lucir ‘serio’ en su boda

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron en una boda de ensueño el último sábado 19 de noviembre. Los ahora esposos disfrutaron de una gran fiesta en compañía de sus familiares y amigos cercanos, entre ellos, muchas figuras de nuestra farándula.

Sin embargo, a pesar de que desbordaron emoción y felicidad en su matrimonio, hubo un curioso detalle que no pasó desapercibido por los seguidores de la pareja: criticaron que el novio estuvo serio durante la ceremonia y la celebración.

¿Qué dijo Pierre Cateriano?

A través de sus redes sociales, el esposo de Valeria Piazza, Pierre Cateriano, compartió un mensaje luego de las críticas que recibió por su ‘seriedad’ en el acontecimiento más importante de su vida.

“Despertando casado. Gracias a todos los que nos quieren por tirarle toda la onda ayer. Gracias amigos que me conocen por hacer mi parte porque saben que yo no soy bueno para eso”, comenzó diciendo en su red social. “Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, agregó.

Publicación de Pierre Cateriano Foto: Instagram

Pierre Cateriano explica por qué sale serio en las fotos

Anteriormente, Pierre Cateriano contó que sufre de pánico escénico y que muchos suelen confundirlo con seriedad.

“Somos súper diferentes, ella quiere fiesta, gente, decoraciones, etc. A mí me bastaría con que pueda ir mi abuelita y darle un beso a Vale, pero claramente mi novia ganó. Habrá fiesta, tendré que respirar hondo y aguantar mi pánico escénico por un momento”, dijo.