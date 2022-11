¿Por qué el esposo de Valeria Piazza no usa su anillo de casado en el dedo anular?

¿Siguen las críticas? Valeria Piazza es una presentadora de televisión que vivió uno de los momentos más importantes de su vida el último 19 de noviembre, luego de que se uniera en matrimonio con el empresario Pierre Cateriano, después de tantos años de relación.

La ex reina de belleza deslumbró las fotografías y videos de su ceremonia no solo por lo hermosa que lució, sino por la sonrisa que reflejaba lo feliz que estaba en ese momento al comprometerse con el hombre de su vida; sin embargo, llamó mucho la atención que su esposo no parezca tan contento como solían verse. No obstante, eso no fue todo, sino que también causó curiosidad conocer por qué el joven no llevaba el anillo de casado en el dedo anular, donde suele ir.

Valeria Piazza explica por qué su esposo no lleva el anillo en el dedo anular

La modelo Valeria Piazza dejó su luna de miel para después y regresó con todo a la conducción de “América Espectáculos”, luego de haber disfrutado la fiesta de su vida el fin de semana pasado. Esto debido a que contrajo nupcias con Pierre Cateriano, su novio hace más de 10 años. Al presentar notas de su boda, la ex Miss Perú comentó por qué su esposo no se pone el anillo en el dedo anular.

En ese sentido, expresó: “Todos me preguntaban por qué no se ponía el anillo en el dedo que era. Lo que pasa es que Pierre tiene una operación en la mano y tiene clavos justo en el dedo que va el anillo …”.

Valeria Piazza responde a usuarios que criticaron a su esposo por mostrarse serio

Este 21 de noviembre, la influencer Valeria Piazza retomó sus actividades en América Televisión y aprovechó el espacio televisivo para aclarar por qué su esposo Pierre Cateriano lucía poco sonriente el día de su matrimonio.