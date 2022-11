Melissa Paredes desea contraer matrimonio con Anthony Aranda: “Lo hemos conversado”

Melissa Paredes desea casarse con Anthony Aranda. La modelo y participante de “El gran show” reveló que quiere volver a contraer matrimonio, pero esta vez con el bailarín, con quien ya está por cumplir un año de relación amorosa. En una entrevista, contó que ya han conversado sobre estos planes.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Según Melissa Paredes, su familia ha recibido bien a Anthony Aranda, sobre todo su mamá, Celia Rodríguez, quien le prepara sus platos favoritos. “Yo ensayo en las mañanas, llego y le hacen el plato que él (Anthony) pidió, yo no entiendo acá. ¿Es mi mamá o su mamá? (Risas). Todos están felices con Anthony, mientras que todos estén felices, yo también. Vamos marchando bien”, expresó.

Sobre sus planes de matrimonio, la actriz de “Dos hermanas” aseguró que el ex chico reality aún no le entrega un anillo de compromiso, pero ambos han conversado acerca de una posible boda.

“ Yo sí (quiero casarme), a mí me gusta, me parece lindo. Vamos a ver si me piden también, ya esas cosas no se pueden obligar. Pero vamos a ver. Sí lo hemos hablado, Anthony sí me lo ha comentado, sí me lo ha dicho. De hecho, lo hemos conversado , pero anillo no veo. Quién sabe, tiempo al tiempo. Por ahí vamos a hacer cositas que les va a encantar, hay que crecer”, sostuvo la exconductora de “América hoy”.

Melissa Paredes hizo fiesta temática de Bad Bunny a Anthony Aranda

Anthony Aranda celebró su cumpleaños el 12 de noviembre. El bailarín fue sorprendido con una fiesta temática de Bad Bunny organizada por Melissa Paredes. A través de Instagram, la feliz pareja compartió imágenes del evento en el que estuvieron sus familiares y amigos más cercanos.