Gian Piero Díaz: ¿quién es su esposa, Borka Bozovich, y por qué no publica fotos con ella?

Gian Piero Diaz, recordado por sus papeles en novelas y por su desenvolvimiento como presentador del reality de competencia “Combate”, tiene un sólido matrimonio con Borka Bozovich.

Pese a que su relación no es tan pública como la de otras figuras de la televisión peruana, Gian Piero Díaz no ha dudado en expresar el inmenso amor que le tiene a su esposa. Conoce quién es y por qué no suele subir fotos con ella.

¿Quién es Borka Bozovich, esposa de Gian Piero Díaz?

De acuerdo con lo declarado por Gian Piero Díaz a medios locales, Borka Bozovich es profesora de educación inicial, por lo que es cercana a los niños. Ella y él iniciaron una relación de pareja desde hace más de 20 años.

Borka Bozovich y Gian Piero Díaz se conocieron en el 2001 debido a la asistencia de ambos, con amigos en común, al concierto de Christian Meier. El popular ‘Pipi’ contó su anecdótico encuentro en una entrevista en el programa “Andrea al mediodía”, conducido por Andrea Llosa.

“Tenía que ver a unos amigos que estaban arriba, me la cruzo y le digo: ‘Espérame acá, vamos a salir’. Subí y les dije: ‘Chicos, olvídense de mí’. Bajo y terminó el concierto. Christian (Meier) nos invitó al backstage, de ahí nos fuimos a comer y (estamos juntos) hasta el día de hoy”, detalló.

La conexión fue tan rápida que, a las dos semanas de empezar a salir, Gian Piero le pidió matrimonio con un anillo de papel y decidió posteriormente quedarse en Perú pese a que tenía algunos proyectos en México.

Actualmente, ambos llevan aproximadamente 21 años como pareja. En 2006, decidieron casarse y unir sus vidas con un ‘para siempre’. Tienen una hija y un hijo fruto de su amor.

Asimismo, el conductor de “Esto es bacán” ha reconocido que lo que más fortaleció su unión fue que los dos pensaban de igual manera. Por ejemplo, en cuanto a la decisión de tener hijos y educarlos.

“Lo bonito de todo es cuando, como pareja, piensas exactamente igual. Entiendes que la educación y los valores son importantes. Para donde empujes siempre vas a ir al mismo sitio”, señaló a un medio local en el 2019.

¿Por qué Gian Piero Díaz no publica fotos con su esposa, Borka Bozovich?

Gian Piero Díaz, conocedor del medio del espectáculo, prefiere que su relación de pareja guarde un perfil bajo, por lo que evita exponerla. Esta idea partió desde los dos, ya que su esposa también opta por estar fuera del foco de la TV.

Es por ello que afirmó para el programa “Estás en todas” que, para la prensa, solo existen dos fotografías con ella. Las imágenes corresponden al día de su boda y al avant premiere de “Sobredosis de Amor” al que asistieron.

Gian Piero y su esposa. Foto. captura de Instagram/@gianpierodiazof

“Las únicas dos fotos que tengo con mi esposa son la del día que me casé y la otra es en el avant premiere de ‘Sobredosis de amor’, después de 12 años”, contó.