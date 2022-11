Ethel ‘parcha’ a Edson por criticar su presencia en fiesta de “Maricucha”: “Mi esposo es el director”

No se quedó callada. Ethel Pozo fue muy clara al explicar por qué decidió asistir a la fiesta por el estreno de la segunda temporada de “Maricucha”.

La presencia de la conductora de “América hoy” llamó la atención del público y de los otros conductores del programa debido a que Pozo no es parte del elenco de actores de la serie y la celebración solo era para el equipo de trabajo de la novela.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Edson Dávila aprovechó la oportunidad para bromear con la hija de la ‘Señito’ sobre el tema y recordarle que fue a la fiesta cuando no le correspondía asistir.

“¿Te invitaron? ¿O fuiste de tóxica?”, empezó diciendo ‘Giselo’. Ante esto, Janet Barboza arremetió contra él al asegurar que su compañera habría ido a la reunión para ‘cuidar’ a su esposo.

“¿Estás diciendo que Ethel fue a la fiesta de ‘Maricucha’ porque está marcando a su pareja?”, replicó la popular ‘Rulitos’.

Sin embargo, Pozo no se quedó callada y aclaró la situación al señalar que ella fue a la fiesta acompañando a su esposo, Julián Alexander, por el importante trabajo que tiene en la telenovela. “Me invitaron porque mi esposo es el director”, declaró la hija de la ‘Señito’.

Por otro lado, la presentadora de “América hoy” acotó que le parece importante que las parejas celebren sus logros en conjunto y que por eso decidió acompañar al también productor.

Ethel Pozo asegura que no entró al concierto de Bad Bunny con entradas falsas: “No hice nada ilegal”

Tras la polémica que generó su asistencia al concierto de Bad Bunny, Ethel Pozo explicó cómo sucedió el problema con sus entradas y aclaró que no entró gratis al show.

“Pasaba por aquí para comentarle a todos mis seguidores que el mal momento que pasé fue poco. Lo que sucedió fue: no le compré a ningún revendedor, no hice nada ilegal, no hice nada malo, jamás lo haría. Compramos con un grupo de mamis a un promotor en el mes de marzo, cuando Teleticket..., se acuerdan que hubo dos días de ventas”, detalló inicialmente.