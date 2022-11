Magaly enfurece con su equipo de trabajo y los invita a renunciar: “Las puertas están abiertas”

Magaly Medina se mostró bastante incómoda durante la emisión de su programa de espectáculos, pues su equipo de producción cometió algunos errores al momento de presentar unas declaraciones que la ‘Urraca’ pedía. “Están adivinando ahí en el switcher. No tienen las cosas bien puestas. (…) Algo tan simple y tan sencillo”, expresó.

No obstante, segundos después, no dudó en descargar toda la indignación que siente, ya que no es la primera vez que le sucede algo así en vivo. “La falta de profesionalismo de algunas personas hace que yo tenga que estar dando la cara y pasando estas vergüenzas. (…) La gente que no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir a un público, yo creo que las puertas del programa están abiertas”, puntualizó.