Rodrigo González revela que no puede comunicarse con Gian Marco porque “lo tiene bloqueado”

Rodrigo González y Gigi Mitre descartaron tener algún problema con Gian Marco, quien hace unos días se portó de manera altanera con un reportero de “Amor y fuego”. Además, ‘Peluchín’ dijo que no ha podido hablar sobre el tema con él, pues los tiene bloqueados de todas las redes sociales.

“Decide declararnos la guerra, bloquearnos. Me ha bloqueado a mí, a Puerto Palmeras, no puedo meterme de ninguna página. (…) No sé quién lo habrá hecho, pero nos ha bloqueado de todo. Como para no preguntarle nada (…) pero todas mis ‘rodriguistas’ nos mandan todo”, comentó el presentador de espectáculos.