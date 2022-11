Gisela Valcárcel sobre regalo de Facundo González: “Gracias, lo amo”

Gisela Valcárcel fue sorprendida por Facundo González en la última gala de “El gran show”. En esta oportunidad, el ‘exguerrero’ le entregó a la rubia presentadora un oso de peluche gigante, acompañado de una rosa, y ella no pudo evitar emocionarse por el tamaño del detalle.

“Hace mucho no me hacían un regalo así” , fue parte de lo que dijo la ‘Señito’ al recibir el romántico presente. Además, González dijo que espera que Gisela ponga el obsequio en un lugar especial de su camerino. No es la primera vez que ambos personajes se muestran muy cercanos, lo que hace pensar sobre la existencia de un posible romance.