¿A qué se dedica Laura Huarcayo tras dejar “Bienvenida la tarde” y alejarse de la televisión?

Laura Huarcayo era la conductora estrella de “Bienvenida la tarde”, programa en el que trabajó con los cómicos Carlos Vílchez y Alfredo Benavides. Los tres consiguieron el éxito, ya que conformaban un grupo muy divertido para los televidentes de Latina. Sin embargo, en 2015, ella decidió abandonar la televisión.

En esta nota te contamos a qué se dedica Laura Huarcayo y cómo es que obtiene ingresos desde su salida de la pantalla chica.

¿Por qué Laura Huarcayo se fue de “Bienvenida la tarde”?

A inicios de 2021, Laura Huarcayo reveló el motivo por el cual “Bienvenida la tarde” salió del aire de Latina. Contó que lo dejó todo por pasar más tiempo con su familia, puesto que el programa ya llevaba cuatro años emitiéndose.

“Fue un proyecto que varió mucho de horarios, nos iba bastante bien. Fueron cuatro años hermosos, pero fueron también años en los que mi hija la pasaba —año a año hasta cumplir 10— en casa o esperando que la recoja del colegio. Entonces dije: ‘Quiero dar un paso al lado, quiero pasar tiempo con mi familia’”, expresó en “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Afirmó que no esperaba que su renuncia cause el final de “Bienvenida la tarde”. “Yo pensé que continuarían, pero no fue así”, agregó. Cabe destacar que, en el 2019, Laura Huarcayo regresó a la TV para coconducir el espacio “Dr. En casa”, pero duró muy poco.

Laura Huarcayo y Alfredo Benavides compartieron conducción en Bienvenida la tarde. Foto: Instagram

Laura Huarcayo fue vinculada con el actor Sebastián Monteghirfo

En julio de este 2022, Laura Huarcayo volvió a acaparar las portadas de espectáculos debido a que el programa “Magaly TV, la firme” aseguró que la conductora tendría un romance con el actor Sebastián Monteghirfo . Esto se difundió a pocos días de que el artista confirmara su separación de la actriz Stephie Jacobs. Él salió a desmentirlo y a aclarar que Huarcayo era solo su amiga.

Laura Huarcayo y Sebastián Monteghirfo fueron captados por las cámaras de Magaly TV, la firme. Foto: Instagram

¿Qué empresas tiene Laura Huarcayo?

Según su cuenta de Instagram, Laura Huarcayo se dedica a ser empresaria de tres negocios relacionados con la belleza femenina. Uno de ellos es la venta de vestidos de novia y elegantes, otro es un salón de peluquería y el tercero se llama Bambú, un local de spa para masajes.

Laura Huarcayo se dedica a ser empresaria. Foto: Instagram / Laura Huarcayo

Laura Huarcayo: fotos en Instagram

Estas son algunas fotos actuales de Laura Huarcayo que muestran cómo luce en su cuenta oficial de Instagram:

Laura Huarcayo se dedica a ser empresaria. Foto: Instagram / Laura Huarcayo