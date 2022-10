Giuliana tras viaje de notario pucallpino a Europa con otra mujer: “Me lo propuso y no acepté”

Giuliana Rengifo volvió a mandar tajante respuesta a Magaly Medina luego de que la conductora de espectáculos la mencionara al presentar su último informe en “Magaly TV, la firme”.

El último 25 de octubre, la figura de ATV emitió un archivo que mostraba a Paul Pineda, el notario que fue ampayado en comprometedoras escenas con la cumbiambera semanas atrás, de viaje por Europa junto a una mujer.

Magaly lanza dardo a Giuliana Rengifo

Magaly Medina sostuvo que Paul Pineda habría dejado en el olvido el amorío que tuvo con la cantante y se burló de la situación al alegar que el notario casado la volvió rechazar.

“La cumbiambera dice que está soltera, pero no es que esté soltera, es que la ‘chotearon’, la dejaron de lado. El notario prefirió llevarse a Venecia, Paris y Milán a su amiga”, dijo la ‘Urraca’.

Giuliana Rengifo responde a burlas de Magaly

Desde luego que la contestación de la integrante de “El gran show” no se hizo tardar. Por medio de sus estados de Instagram, Giuliana Rengifo hizo frente a las mofas de Magaly acompañada de una infidencia sobre el notario pucallpino.

Según el breve mensaje que compartió la exintegrante de Agua Bella, Paul Pineda sí le habría ofrecido hacer un viaje juntos por el continente europeo; no obstante, ella rechazó su proposición.

“A mí nadie me chotea, dizque periodista, y yo trabajo. No tengo tiempo para invitación de viajes, aunque me lo propuso muchas veces y yo no acepté. Tengo prioridades”, se leía en el escrito de Giuliana Rengifo.