Facundo González a Gisela Valcárcel: “Tus ojos valen más que un beso”

Facundo González continúa con el intento de ‘enamorar’ a Gisela Valcárcel. En la última gala de “El gran show”, la pareja siguió los coqueteos e, incluso, el argentino le pidió a la rubia que acerquen sus rostros y se miren a los ojos por 30 segundos.

Es importante recordar que el chico reality estaba en sentencia en la cuarta gala del programa de baile e invitó a varios de sus compañeros de “Esto es guerra” para reforzarlo en el ‘sexy dance’ que presentó.

¿Qué dijo Facundo González?

La expareja de Paloma Fiuza le pidió a la conductora que juntaran sus rostros, pero la ‘Señito’ dudaba. Ante esta reacción, Facundo le preguntó: “¿No querés o no aguantás?”.

Sumado a ello, el ‘guacho’ le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, ya que no intentaría besarla, pues “él es muy respetuoso”. Ante esto, Gisela le respondió: “No es que no aguante, me parece fuerte”.

Pero Facundo González no se amilanó y continuó piropeándola: “Tus ojos valen más que un beso”. La también productora soltó risas nerviosas y le prometió que harían el reto siempre y cuando él no sea eliminado del programa.

¿Facundo González le ofreció su ‘colágeno’ a Gisela Valcárcel?

El chico reality oyó que Santiago Suárez le dijo a Valcárcel que le iba a presentar a su tío y el argentino interrumpió la conversación para ofrecerle su ‘colágeno’ a la rubia.