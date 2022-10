Gianella Neyra: ¿cuál fue la carrera que quiso estudiar y por qué se decidió por la actuación?

Gianella Neyra es una de las actrices más reconocidas del medio peruano. A lo largo de su trayectoria, tuvo apariciones destacadas en películas y series, como “Locos de amor”, “A los 40″, “Papá youtuber” y “Al fondo hay sitio”. Además, emigró para participar en producciones de Argentina.

Sin embargo, el camino de la actuación no siempre fue la primera opción para la exmodelo de 45 años, ya que, durante su juventud, pensó seriamente en estudiar una carrera muy diferente.

¿Qué carrera quiso estudiar Gianella Neyra?

En entrevista con el programa “La lengua” de Jesús Alzamora, la mayor de los hermanos Neyra reveló que, en algún momento, tuvo la intención de estudiar Biología Marina.

“ Tenía claro que no quería hacer algo formal, en el sentido de meterme a una oficina 24/7 y saber dónde voy a estar mañana, pasado, traspasado y el resto de mis días. Quería hacer algo que esté libre, conectado con la naturaleza, con los seres humanos. Que esté conectado con la vida misma ”.

¿Por qué Gianella Neyra decidió dedicarse a la actuación?

Gianella Neyra reveló que la decisión de dedicarse a la actuación la tomó después de filmar su segunda novela “Obsesión” a la edad de 19 años; no obstante, eso le causó problemas con su familia: