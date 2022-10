Lucecita Ceballos cuenta cómo ingresó a “AFHS” y cuál será su relación con Joel Gonzáles

Lucecita Ceballos dejó boquiabiertos a todos los televidentes al aparecer en el “Al fondo hay sitio” con el personaje de ‘Dalila’, una posible nueva conquista de Joel González. Como se vio en los recientes capítulos de la serie, el ' Cara de pez’ está buscando un nuevo amor tras haber superado, supuestamente, a Fernanda.

Esta oportunidad tiene muy emocionada a la colombiana, quien sigue abriéndose paso en la TV nacional. Por ello, compartió detalles de cómo logró sumarse al elenco de esta exitosa producción de América Televisión.

Lucecita detalla su ingreso a “Al fondo hay sitio”

La actriz y modelo compartió cómo fue el proceso que tuvo que pasar para ingresar a la serie y aseguró que está muy entusiasmada con este nuevo reto para su carrera artística.

“Fue una sorpresota. La experiencia en actuación la tengo, lógicamente pasé por un casting. Tú sabes que para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting. Feliz cuando me dijeron que iba a hacer el papel (...) Me siento bastante privilegiada, es un reto lindo que empiezo a asumir con toda la pasión y entrega que me caracteriza”, dijo para El Popular.

¿Cómo será su personaje en “Al fondo hay sitio”?

Asimismo, Lucecita Ceballos explicó que interpretará a Dalila y que podría robarse el corazón de Joel Gonzáles.

“Me gusta mucho la propuesta, porque el personaje es muy rico. Dalila tiene muchos matices, no puedo adelantar mucho (...) Joel viene decepcionado del amor y él le dice a Dios ‘dame una señal’ y aparezco yo. Voy a tratar de llenar ese corazón, me voy a esforzar” , mencionó.

“La primera impresión es que Dalila es una chica tranquila, centrada, madura, relajada, que no se complica por nada. Y eso le gusta a Joel, porque está cansado de las pitucas. Está interesado en mí, ahora está en una etapa de atento conmigo. Vamos a ver si funciona sus estrategias de seducción”, agregó.