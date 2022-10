Korina Rivadeneira y su segundo hijo fueron internados en clínica, pero denuncia mala atención

Korina Rivadeneira se encuentra internada en la clínica debido a que su segundo hijo, ‘Marito’, empeoró su estado de salud luego de haberse contagiado de su hermana, Lara, con un virus. La ex chica reality reveló estar afectada emocionalmente y precisó que el menor se encuentra en observación.

“Estoy en la clínica, ya internados. Él (el bebé) está en observación. Lo tienen nebulizando. Esperemos que mañana mejore. Estoy un poco estresada, primero, porque no me gusta que esté mal, es muy chiquitito para que esté tan mal”, dijo al inicio Korina en sus historias de Instagram.

Korina Rivadeneira denuncia mala atención en la clínica

La pareja de Mario Hart también expresó que parte de su molestia se debía a una mala atención por parte de la clínica. Aseguró que es la primera vez que al estar internada no le ofrecen un plato de comida, y que, además, el personal médico no se acerca a socorrerla cuando los llama.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”, aseveró Rivadeneira.

¿Cómo reaccionó Korina Rivadeneira cuando se enteró de que estaba en la espera de su segundo bebé?

Korina Rivadeneira y Mario Hart son una de las parejas más estables de la farándula. Actualmente, ya han formado una familia y tienen dos hijos: Lara y ‘Marito’, quienes son el fruto de su amor.

Sin embargo, la influencer venezolana se animó a revelar que no habían planificado la llegada de un segundo hijo. Compartió en sus redes sociales el video del momento preciso en el que se enteró de la noticia. “Ay, Dios mío, yo estoy en shock. Y ahora ¿qué voy a hacer?”, dijo.