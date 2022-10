Mónica Cabrejos arremete contra Janet Barboza por respaldar a Gisela: “Ya no se acuerda cómo la criticaba”

Le dio con todo. Mónica Cabrejos sorprendió al compartir su opinión en TikTok sobre Janet Barboza, luego de que ella defendiera a Gisela Valcárcel en medio de su pelea mediática con Magaly Medina.

Esto sucedió luego de que la autora contara una anécdota con la popular ‘Señito’, en la que habría conocido “su verdadera cara”, cuando la rubia prometió pagar el trasplante a un menor de edad y nunca cumplió su palabra.

¿Qué reveló Mónica Cabrejos sobre Gisela Valcárcel?

La también conductora de televisión señaló que hay un gran número de periodistas y personajes de la farándula que han presenciado el mal trato que Gisela tiene con sus participantes en “El gran show”, pero que se callaban “por miedo”.

Pero no solo eso, sino que Mónica mencionó a Janet Barboza. La escritora dijo que cuando ambas trabajaban en un programa de Latina, la ‘Rulitos’ habría admitido la mala relación que tenía con la madre de Ethel Pozo hace años atrás.

“ A mí ahora lo que me extraña es ver gente a su lado, que en su momento la ha criticado fuertemente, como Janet Barboza. Cuando estábamos en ‘Válgame’, contó todo lo que Gisela le había hecho, todo lo que rajaban, eso fue lo que realmente conocí ”, admitió Cabrejos.