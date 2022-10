Karla Tarazona minimiza victoria legal de Leonard León: “No entiendo cuál es la celebración”

¡La guerra continúa! Karla Tarazona y Leonard León vuelven a ser el centro de atención de la prensa. Luego de que el cantante se mostrara feliz en las redes sociales porque el Poder Judicial le dio la razón en una demanda contra su ex esposa, la presentadora de Panamericana habló con La República para contar su versión de los hechos.

Karla Tarazona: “Nunca hubo obstáculo en régimen de visitas”

En una reciente entrevista, Karla Tarazona dejó en claro que todavía no ha llegado a un acuerdo con el padre de sus hijos, Leonard León. La conductora de “D’ Mañana” no entiende por qué el cantante afirma que ha ganado la demanda en su contra, pues ella ya había aceptado que visitara a sus hijos. Además, señaló que fue el artista el que no ha querido ver a sus pequeños en seis meses.

“No entiendo cuál es la celebración. A veces la ignorancia es grande. Abrió un proceso que él mismo se pregunta y se responde. Nunca hubo obstáculo en un proceso de régimen de visitas. Yo no lo hice. Yo he dicho y he recalcado que nunca he prohibido nada. Que no te dé la gana de ir, eso no es lo mío”

Así celebró Leonard León su victoria frente a Karla Tarazona

La primera en publicar sobre el triunfo legal de Leonard León en la demanda contra Karla Tarazona fue la actual pareja del intérprete, Olenka Cubas. Luego de que ella subiera una historia a Instagram sobre el tema, el cumbiambero se animó a hacer lo mismo pero acompañado de un mensaje.

“Solo estaré a la espera para poder hablar, ya que por mucho tiempo he soportado diversos adjetivos a mi persona, pero nadie sabe la lucha interna y segura”, escribió para informar a sus seguidores de cómo se estaba sintiendo tras el anuncio del Poder Judicial.