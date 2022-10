¿Cómo fue el encuentro secreto de Gisela y Montesinos y qué dijo la ‘Señito’ de su visita al SIN?

Gisela Valcárcel en el centro de la polémica. La critica de la presentadora de “El gran show” contra Magaly Medina trajo a colación un escándalo que protagonizó a inicios del 2000, cuando salió a la luz una reunión secreta que tuvo con el exasesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien ahora purga una condena en prisión por corrupción.

Conoce aquí detalles de aquel encuentro que tuvo a Gisela en varias portadas de los medios de comunicación y por el cual, incluso, se vio obligada a responder ante las autoridades.

¿Cómo fue el encuentro entre Gisela y Vladimiro?

En septiembre del año del 2000, salieron a la luz los famosos “Vladivideos”, que eran propiedad de Vladimiro Montesinos. En esas imágenes se podía ver al exasesor presidencial protagonizando reuniones con personajes políticos y famosos en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para tratar diversos temas. Entre ellos, llamó la atención que una de sus invitadas fuera Gisela Valcárcel.

La conductora de “El gran show” llegó acompañada del exproductor de televisión Francisco Crousillat Carreño y la razón del encuentro, según la conductora, fue tratar de impedir que saliera al mercado el libro ‘La Señito’, el cual fue escrito por su expareja, Carlos Vidal, sobre el romance que ambos habían protagonizado tiempo atrás.

¿Qué digo Gisela de su encuentro con Montesinos?

El encuentro entre Gisela Valcárcel y Vladimiro Montesinos se conoció en todos los medios televisivos y la presentadora guardó silencio hasta hace poco. Recién en una entrevista para el programa “2021″ en Canal N dio detalles de esa cita. Según Valcárcel, ella fue llevada a una reunión con el exfuncionario únicamente para tratar el tema de su expareja y precisó que apenas cruzaron algunas palabras.

“Dicen porque yo estuve en una salita del SIN con Vladimiro Montesinos y yo digo cuánta ignorancia y cómo la ignorancia nos hace caer. Cuando yo estuve (allí), me llevaron a mí parar hablar (sobre el libro ‘La Señito’)” , indicó Gisela quien además dejó abierta la posibilidad de que aquel encuentro se habría tratado de una trampa por parte del funcionario. “ No sé si fue una trampa, haría mal también en decir algo que no es verdad” , acotó.

Gisela Valcárcel en la sala del SIN. Foto: Captura de ATV

Gisela asegura que es opositora de Fujimori

Pese a la reunión que Gisela Valcárcel tuvo con Vladimiro Montesinos, la presentadora dejó en claro que siempre ha sido una clara opositora del régimen del expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, recordó que ella apoyó a Mario Vargas Llosa cuando se enfrentó al ahora recluso exmandatario en las Elecciones Generales de 1990.

“He sido opositora y Keiko (Fujimori) lo sabe, todos lo saben. Yo apoyé abiertamente a Vargas Llosa en los 90, muchos lo saben, pero también somos muy olvidadizos, y otros que nacieron hace 15 años no tienen la más pálida idea, pero yo he estado contra el régimen de Fujimori. Cuando Alberto Fujimori fue al programa que yo conducía, ‘Aló Gisela’, yo le dije que no iba a votar por él, que iba a votar por Mario Vargas Llosa” , señaló Valcárcel.