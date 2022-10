Melissa Paredes bromea sobre casarse con Anthony Aranda: “Lo amo, me encantaría el anillo”

Melissa Paredes regresó a la televisión. La modelo peruana fue presentada el último sábado como participante del programa de Gisela Valcárcel, “El gran show”, a un año de haber sido retirada de “América hoy” por la polémica surgida en torno al inicio de su relación con Anthony Aranda.

Sobre su ingreso al reality de baile, Melissa Paredes dijo: “Retomo mi vida artística. Hace un año dejé que mi vida personal tome protagonismo cuando no debió de ser así”.

“Me considero una persona que baila bien, actúa, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Me caigo y me levanto. Si tengo que tocar mil puertas, lo voy a hacer”, agregó Paredes.

¿Melissa Paredes anhela casarse con Anthony Aranda?

Melissa Paredes también se animó a hablar sobre su relación con Anthony Aranda. Entre risas, dio a entender que le gustaría llegar al altar con su actual pareja. “Yo lo amo, nos queremos muchísimo. Es un año recién, no es que lo conozca al cien por ciento, pero me encantaría el anillo, ja, ja, ja, mentira”, bromeó la actriz peruana.

Melissa Paredes asegura que Anthony Aranda estuvo en sus momentos más difíciles

La exconductora y participante de “El gran show”, Melissa Paredes, reveló que ya cumplirá un año de relación con Anthony Aranda, su pareja actual que la ayudó cuando más lo necesitaba. “ Vamos a cumplir un año en noviembre y estamos muy felices. Fue la persona que me ayudó muchísimo, no tienen idea”, resaltó.

Según Paredes, Aranda “ es amoroso, cariñoso, me adora, me respeta, me cuida y eso me encanta. Estuve literal en el piso y él se acostó conmigo a esperar que pase la tormenta; y cuando me levanté, también estuvo ahí”.