Susana Baca habla sobre Eva Ayllón en los Latin Grammy 2022: “Estamos llevando la bandera”

¡Brillan por su trabajo! Susana Baca y Eva Ayllón están en una de sus mejores etapas a nivel profesional. Esto debido a que ya tienen la experiencia necesaria por toda su trayectoria artística desde hace muchos años.

Todo el esfuerzo se vio reflejado en la lista de nominados a los Latin Grammy 2022, que se presentó el 21 de septiembre, en donde se puede leer el nombre de dos de las peruanas más representativas de la música criolla y afro.

¿Qué dijo Susana Baca sobre su competencia, Eva Ayllón?

La cantante Susana Baca postula con su disco Palabras urgentes y Eva Ayllón con Quédate en casa a la categoría de Mejor álbum folclórico de los premios Latin Grammy 2022. La intérprete de “Maestra vida” ya ha ganado tres galardones, a diferencia de la segunda artista que participó varias veces y espera concretar en esta oportunidad su primer logro.

En ese sentido, lo primero que la compositora dijo al ser consultada fue: “ ¡Estamos llevando la bandera! ”. Asimismo, añadió: “ Hay que mantener el nivel, creer en uno mismo y entregarse al trabajo con toda el alma, con eso se tienen buenos resultados ”.

Susana Baca detalló lo duro que fueron sus inicios en la música

La cantante Susana Baca está luchando a pulso para aumentar su número de premios Grammy. El pasado 26 de septiembre, la artista dio una entrevista en la que comentó lo duro que era iniciar en la industria musical.

Susana Baca es una de las máximas representes de la música peruana. Foto: composición/archivo/Antonio Melgarejo/La República