Guadalupe Farfán, July de “AFHS”, descartó ser pariente de Jefferson Farfán: “No soy su sobrina”

Desde su ingreso a “Al fondo hay sitio” como July, Guadalupe Farfán se ha ganado al público televidente con su carisma y su bondad. Pese a que, en un inicio, su personaje no tenía mucho protagonismo, fue cuestión de tiempo para que la sobrina de Charo sea vinculada afectivamente con Cristóbal Montalván.

Semana a semana, la química entre la dupla se acrecentó y nuevas incidencias sobre su romance tienen en la expectativa a los fanáticos de la serie. En vista de la popularidad que ha ganado la joven actriz, usuarios de internet han mostrado interés en saber si tendría algún parentesco con Jefferson Farfán, puesto que llevan el mismo apellido.

La artista brindó una entrevista a un medio local para develar detalles de su vida privada y laboral. Ella señaló que admiraba la personalidad de July por su gran valentía y que confía en que pertenecer a “AFHS” le abrirá nuevas puertas.

Guadalupe Farfán aclara no tener relación con Jefferson Farfán

Asimismo, confesó que una de las preguntas más frecuentes que le hacían en redes sociales era si Farfán pertenecía a su núcleo familiar, por lo que se animó a contestar la interrogante para despejar dudas.

“(La pregunta que más me hacen es) si soy sobrina de Jefferson Farfán. Les digo que no, no soy sobrina del futbolista ”, precisó Guadalupe.

El personaje de July ha causado sensación en "Al fondo hay sitio". Foto: América TV

¿Quién es Guadalupe Farfán?

Es una actriz de 18 años que ha ganado popularidad debido a que encarna al personaje de July en “Al fondo hay sitio”. Ese es considerado su proyecto más importante a la fecha.

PUEDES VER:

Desde infante, se interesó por la actuación y soñaba con poder ser partícipe de prometedores proyectos. En una entrevista pasada, ella sostuvo que “estar bajo la piel de un personaje y empatizar tan bien que puedas aprender de eso, tanto como si lo hubieras vivido realmente, y contar una historia digna de ser escuchada” es algo que siempre ha anhelado.