Rossana Fernández lanza tajante advertencia a Zumba luego de que la besara sin su permiso

Rossana Fernández Maldonado protagonizó singular episodio junto con Zumba semanas atrás, luego de que el chico reality le robara un beso durante una secuencia del programa “Esto es bacán”. Como consecuencia de este hecho, el también bailarín se llevó una fuerte bofetada de la conductora.

Pero eso no fue todo. Días más tarde, Zumba hizo de las suyas y volvió a besar a la presentadora sin su consentimiento. Rossana precisó en vivo que le pareció una total falta de respeto y hasta llamó cobarde al chico reality.

“Esto me demuestra que no puedo confiar en Zumba. Oye, cobarde, baja acá, esto no se va a quedar así. Qué falta de respeto, yo soy una señora. Has traicionado mi confianza por segunda vez”, señaló en aquel entonces Fernández Maldonado.

Rosana Fernández le puso la cruz a Zumba

En esa línea, la también actriz concedió una entrevista a un medio local para ser consultada sobre el incidente. Ella indicó que este hecho, contrario a lo que muchos piensan, no fue actuado. “Después me dijeron Zumba siempre hace eso, pero le di su buena cachetada”, señaló.

No obstante, aclaró que luego de haberle puesto tarjeta roja, el incómodo momento se solucionó y ha quedado en el pasado. “ Pero ahí quedó todo, espero que no se vuelva a repetir. Ya está advertido ”, agregó.

Rossana Fernández Maldonado y Zumba volvieron a protagonizar un incómodo momento. Foto: capturas Willax TV

Así fue la cachetada de Rossana Fernández a Zumba

