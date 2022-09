Karla Tarazona y Rafael Fernández al fin respiran tranquilidad luego de haber llegado a un acuerdo de conciliación tras su separación. En las últimas semanas, ambos entraron en una serie de dimes y diretes por desatinados comentarios que inició el empresario al develar detalles de su vida sentimental con la conductora y referirse a sus hijos de manera inadecuada.

¿Qué dijo Rafael Fernández?

Según comentó a Magaly Medina, el popular ‘Rey de los huevos’ indicó que ayudaría a los hijos de Karla Tarazona con vivienda, escolaridad y, posiblemente, con un fondo económico. No obstante, al hacer esto, llegó a comparar su apoyo hacia los descendientes de la exmodelo con uno a las ollas comunes.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, ya ellos tienen que aprovechar la oportunidad ”, fueron las palabras de la expareja de Karla Tarazona.

Rafael Fernández se retracta de comparación con ollas comunes

Desde luego, sus declaraciones no fueron para nada bien tomadas por Karla ni por la audiencia. Frente a esto, “Amor y fuego” se contactó con el empresario para consultarle si estaba arrepentido de sus declaraciones pasadas con relación a los herederos de su expareja.

“ Sí, me equivoqué en decir algunas cosas y otras. Sí, no fue mi contexto, pero ahora me estoy dedicando a trabajar , a ver qué cosas y en lo que pueda ayudar a Karla, yo estoy muy feliz”, dijo en un inicio.

Asimismo, se supo que sigue manteniendo comunicación con los pequeños de Tarazona. “No serán mis hijos, pero igual los quiero”, señaló.