Melissa Klug sobre el ingreso de Samahara Lobatón a la TV: “Me arrepiento”

Melissa Klug se encuentra disfrutando de su nueva faceta como abuela de la pequeña Xianna, hija de Samahara Lobatón. La ‘Blanca de Chucuito’ conversó con las cámaras de “Magaly TV” sobre las últimas polémicas relacionadas con su familia.

En ese sentido, mencionó que mantiene una buena relación con su hija y reveló que, por su cumpleaños en octubre, le regalará un viaje familiar a Punta Cana. Además, comentó sobre las críticas que recibió Samahara tras contar que gastó 40.000 dólares en la fiesta del primer cumpleaños de su bebé.

“Yo me siento muy orgullosa de ella porque chambea... obviamente la voy a defender, es mi hija, pero me dan mucha cólera los haters que no saben lo que uno pasa. Solo queda apechugar”, comentó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón es grabada comprando en el Centro de Lima para el cumpleaños de su hija

Melissa Klug lamenta el ingreso de Samahara a la TV

La chalaca Melissa Klug es una de las figuras más populares de la farándula. Como se recuerda, se hizo conocida en dicho espacio por haber sido la pareja de Jefferson Farfán, con quien tuvo dos pequeños.

En total, Klug tiene cinco hijos. De todos ellos, solo Samahara Lobatón quería ingresar al mundo de la televisión, por tanto, incursionó en el extinto reality “Combate”. Inició su carrera mediática cuando aún era menor de edad.

En la actualidad, ha sido parte de varios titulares por polémicas, como la denuncia por violencia al padre de su hija. También fue acusada de vender perros en sus redes sociales o de promocionar tiendas que ofertan zapatillas ‘bambas’.

Melissa Klug está al tanto de todo. Por tanto, considera que no fue la mejor decisión haberle permitido ingresar a este rubro:

“Ella me lo pidió y yo me arrepiento sí, pero eso la hizo pisar tierra”, reflexionó.

Samahara Lobatón responde a las críticas

La influencer Samahara Lobatón conversó con “América espectáculos” sobre el cumpleaños número 2 de su hija y recordó la mala pasada que tuvo con el bloguero George Rubín, luego de que este la criticara por promocionar a marcas que copian modelos de diseñador. Ella se defendió al mencionar que gastó 40.000 soles en el primer cumpleaños de su engreída.

¿Cómo celebrará Samahara Lobatón los 2 años de su hija? Foto: composición LR/ @SamaharaLobatón / Instagram

“Definitivamente, fue una mala respuesta para ese momento. Yo sigo siendo chibola, no me estoy excusando en mi edad, pero yo soy muy eufórica al momento de pelearme”, comentó.