Melissa no quiere que sus hijos destaquen en Alianza por Farfán: “Que se ganen su propio nombre”

Melissa Klug se sinceró en una exclusiva entrevista para el programa de Magaly Medina, en la que contó cómo es su relación con sus hijos, en especial con Samahara Lobatón, quien ha sido criticada por sus declaraciones sobre la costosa fiesta de su hija. Asimismo, se refirió a las aptitudes para el fútbol de los herederos de Jefferson Farfán.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ explicó que sus ellos juegan en Alianza Lima y prometen convertirse en unos grandes del fútbol, al igual que su padre. Sin embargo, aseguró que no quiere que se destaquen por ser hijos de la ‘Foquita’.

Melissa Klug desea que sus hijos brillen con su propio nombre

La empresaria Melissa Klug comentó que Adriano y Jeremy le quieren seguir los pasos a su padre y ya están jugando en el equipo de Alianza Lima. Asimismo, contó que tienen la responsabilidad de abrirse paso con su talento y no por su apellido.

“Mis dos pequeños: Adriano tiene 14 años, y mide 1.80 creo (Risas), y Jeremy ya tiene 10. Ellos están en Alianza... Hay mucha argolla, pero yo no quiero que mis hijos jueguen fútbol porque son ‘hijos de’, quiero que ellos se ganen su propio nombre y eso lo tienen que demostrar en la cancha ”, mencionó

No obstante, contó que sus hijos están en plena pubertad y adolescencia, por lo que está lidiando con todos los cambios que la edad trae consigo: “Quieren salir, quieren ser dueños de la verdad... los amigos, las amigas... Felizmente, todos los fines de semana se van con su papá, así que es responsabilidad de él”, agregó.

Melissa Klug se arrepiente de haber apoyado el ingreso de Samahara Lobatón a la TV

Por otro lado, Melissa Klug lamentó la cantidad de detractores que tiene su hija Samahara Lobatón, quien causó polémica con las declaraciones que hizo sobre la fiesta de su hija.

“Yo me siento muy orgullosa de ella porque chambea... obviamente, la voy a defender, es mi hija, pero me dan mucha cólera los haters que no saben lo que uno pasa. Solo queda apechugar”, acotó.