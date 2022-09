Chino Risas: ¿cómo pasó de hacer shows en la alameda Chabuca Granda a ser famoso en YouTube?

El actor cómico Chino Risas ha sabido llegar al público peruano con sus peculiares chistes. Alcy Nivim Pacheco empezó a trabajar en la alameda Chabuca Granda, pero su perseverancia lo hizo llegar a la televisión y hasta crear su propio canal de YouTube, el cual cuenta con miles de suscriptores. Sin embargo, antes de volverse famoso en las redes sociales, el humorista recibió una propuesta sin imaginar que cambiaría su futuro.

Un vendedor de DVD de un conocido centro comercial de Lima le pidió permiso para poder grabarlo cada vez que realizaba sus shows en una de las plazuelas de la alameda, a cambio de ello recibía 200 discos para ofrecerlo entre los asistentes. A continuación, te contamos cómo el Chino Risas decidió abrir su propia cuenta de YouTube.

¿Cómo se hizo famoso el Chino Risas?

En entrevista con el programa Preguntas que arden de Christopher Gianotti, el cómico reveló cómo fueron sus inicios en la actuación. Además de cómo se hizo popular en YouTube, ya que la fama no le llegó de la noche a la mañana, pues empezó vendiendo videos de sus shows pasados en la alameda.

“¿Te imaginaste pasar de la alameda a tener miles de seguidores en YouTube?”, consultó el conductor al cómico. De inmediato, él contó una curiosa anécdota. “No, jamás. Antes de pasar a la comicidad, yo trabajaba como payaso en un circo , y para tener más acogida se contrataba a cómicos, ahí es cuando llegó Dani, el Cholo Cirilo, el ‘Poeta de la calle’. Ellos vieron mi potencial y me preguntaron: ‘¿por qué no trabajas en la calle como payaso?’”, recordó.

Después de eso, el Cholo Cirilo lo invitó a un casting de ATV para el programa ‘Los cómicos de la calle’, en el cual quedó con otros artistas, pero el espacio fue retirado del aire. Luego lo invitaron al parque Universitario, pero no pudo ingresar porque había una comitiva, entonces decidió ir a mercados y así es como empezó a trabajar en la calle.

En esa misma línea, el humorista mencionó que después de estar en la televisión pasó a grabar DVD y, por último, a YouTube. Tras haber estado en mercados de diferentes distritos, llegó a Chabuca Granda, donde ya tenía un gran número de seguidores. En una de sus presentaciones, una persona se acerca a él para pedirle permiso para grabarlo. “Yo trabajo repartiendo discos por todo el Perú y si pegas (acogida) serás conocido por todo el país. Además, te voy a regalar dos cajas de discos, pero si pegas”, le dijo.

A pesar de que el Chino Risas se mostró incrédulo en la propuesta, aceptó sin imaginar que el emprendedor le ofrecería grabarlo por una segunda ocasión. “Ya grábame y me lo das para enseñárselo a mis hijos”, le respondió. Días después, empezó a circular por los mercados, dónde las personas se detenían para verlo a través de una pantalla de televisión. Sin embargo, él no percibía ni un sol, pero al ver la aceptación de los televidentes, el emprendedor le dio 200 discos que serían ofrecidos a cinco soles, entre los asistentes al show. “No sé si me estafó, pero así me conocieron más personas”, detalló.

Chino Risas llegó a la alameda Chabuca Granda tras haber recorrido varios mercados. Foto: El Chino Risas.

¿Quién maneja la cuenta de YouTube de Chino Risas?

Con el pasar de los años, un integrante de Mambo Producciones se acerca a él para contarle que otras personas estaban lucrando con sus videos en El Hueco, pues admitió que no sabe nada de redes sociales y pensó que si otros descargaban los videos que ya había grabado y lo subían a YouTube era para hacerlo más famoso. Hasta que conoció la verdad y prefirió trabajar con la productora.

Tras ello, el Chino Risas cortó el trato con el emprendedor que lo grababa para que Mambo Producciones ocupe el cargo y publique sus presentaciones, los cuales se han visto afectados por su ritmo de trabajo. Así, es como ya lleva más de tres años en la creación de contenido para su canal de YouTube.