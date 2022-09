Giuliana Rengifo: los chats de la esposa del notario en los que pide ayuda a Magaly Medina

Giuliana Rengifo, el notario Paul Pineda y la esposa Katherine Tapia son protagonistas de un triángulo amoroso. Esta vez, Magaly Medina difundió unos chats de la fiscal en los que le pide ayuda al reportero de “Magaly TV, la firme” para que capte la infidelidad de su esposo con la cantante de cumbia.

¿Por qué Magaly Medina mostró los chats de la esposa del notario?

La conversación salió a la luz debido a que, en el programa “Amor y fuego”, Katherine Tapia negó tener la intención de hablar con Magaly Medina. Incluso, afirmó que le quisieron pagar 1.000 dólares por una entrevista y que se sentía acosada por los ‘urracos’.

Según la figura de ATV, fue ella misma quien recurrió al equipo de investigación de “Magaly TV, la firme” el 26 de agosto a través del chismefono. “Nosotros reaccionamos a un grito y a un pedido de auxilio... Yo no soy una agencia de detectives, pero tampoco me gusta sentirme utilizada”, dijo la conductora.

¿Qué dicen los chats de la esposa del notario sobre Giuliana Rengifo?

La esposa de Paul Pineda aseguraba que Giuliana Rengifo tenía una relación amorosa con el notario. “Señor fulano, confío en su discreción, me vi en la desesperación de escribirle, pues esa mujer es una sinvergüenza. (…) Estoy segura que él tiene una relación con esa interesada que la llevó hasta mi casa ... Yo le daré toda la información, confío en usted”, se lee en un primer mensaje.

Giuliana Rengifo: los chats de la esposa del notario donde pide ayuda a Magaly Medina. Foto: captura ATV

“Él es un hombre casado con 3 hijos y la señorita Rengifo lo sabe y no le importa , y tampoco le importa que el mundo lo sepa, pues ya lo ha publicado. Soy la más interesada en que se los descubra... Con todo esto voy a pedir el divorcio...”, escribió en otro chat.

Afirmó que su historia de amor llegó a su fin por culpa del romance extramatrimonial de su esposo con la cantante de cumbia. “Es mi enamorado desde la universidad, tenemos 25 años juntos, tanto hemos sufrido para tener lo que tenemos, todo nos cuesta y esa mujer no va a venir a aprovecharse ”, aseveró

En otro momento, la jueza Katherine Tapia le pide al reportero de Magaly Medina que no se descubra que los contactó porque en su trabajo no le permitirían un escándalo. “Si saben que los llamé, se molestarán y no quiero eso”, escribió.

Además, enviaba fotos de lo que hacía su esposo y datos de los viajes que él compartía con Giuliana Rengifo.