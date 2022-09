Giuliana Rengifo: esposa del notario asegura ser acosada por la prensa de Magaly

¡Fuertes declaraciones! Giuliana Rengifo decidió frenar las especulaciones y acudió este martes 20 de septiembre al programa “Amor y fuego” para contar sobre su relación con el notario.

La cantante de cumbia salió a defenderse de las críticas recibidas tras el ampay de Magaly Medina y afirmó que el notario Paul Pineda estaría separado de la madre de sus hijos , la físcal Katherine Tapia.

Esposa del notario ampayado con Giuliana Rengifo denuncia acoso de la producción de Magaly

Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron las conversaciones de WhatsApp entre Paul Pineda y Katherine Tapia. En los chats, Katherin le contaba que recibió diversas llamadas del canal de televisión para intentar obtener declaraciones. Además, aseguró sentirse acosada.

“Me llamaron y me dijeron que me podrían pasar con la misma Magaly Medina. Que ella se siente identificada conmigo, quiere mi testimonio. Me siguen llamando para decir que puedo ir ahorita y ellos me pagan todos. Le dije que los voy a denunciar si me siguen llamando. Me siento triste, déjame tranquila, Paul ”, contó.

Magaly Medina habría querido pagar mil dólares a esposa de notario por entrevista

El equipo de producción de “Magaly TV, la firme” se habría contactado con la aún esposa del notario de Pucallpa para intentar negociar las declaraciones en primicia, tras el ampay de su expareja con la cantante de cumbia.