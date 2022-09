Andrea San Martín sobre Sebastián: “Lo veo de una manera en la que no voy a ver a otro hombre”

¿Todavía sigue enamorada? Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu siguen protagonizando los titulares de la prensa. Ahora, la ex chica reality visitó el set de “D’ Mañana” para sincerarse con respecto a sus sentimientos hacia el padre de su hija mayor. Después de varios días desde que ambos informaron de su separación, la modelo sorprendió al hablar de lo especial que es el deportista para ella.

Andrea San Martín no descarta viajar con Sebastián Lizarzaburu

Al parecer, Andrea San Martín todavía no supera del todo su amor por Sebastián Lizarzaburu. Cuando ‘Metiche’, Karla Tarazona y Adriana Zubiate le preguntaron sobre lo que siente sinceramente por su expareja, la modelo sorprendió al tener emotivas palabras hacia el también ex chico reality:

“Yo a Sebastián lo veo de una manera en la que no voy a ver a otro hombre, probablemente, en muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que una relación esté obligada a funcionar. Mi cariño está con él y seguirá estando con él por el resto de mi vida”

No obstante, aseguró que no estaría cómoda haciendo un viaje con Sebastián en un futuro próximo. De igual modo, asegura que esto podrían pasar más adelante. “Yo creo que por ahora no estoy tan segura, tenemos que acomodarnos al nuevo momento en que vamos a empezar a vivir. Pero quién sabe, mañana más tarde... nosotros tenemos una buena relación. Lo importante es acomodar las nuevas etapas, aclimatarnos y después, creo que sí (podríamos viajar), no habría ninguna problema”, señaló.

Andrea asegura que intentó mantener su relación con Sebastián

Previamente, Andrea San Martín había sorprendido al decir que no era la primera vez que Sebastián Lizarzaburu y ella habían pensado en ponerle punto final a su romance. La influencer también señaló que su relación finalizó sin una pelea de por medio:

“Con Sebastián hay una historia, somos familia y no hay nada en concreto. Siguen estando bien las cosas entre nosotros, ayer estuvo conmigo ayudándome en las tareas de Maia. Se terminó, conversamos y nos dimos cuenta de que hasta ahí hemos llegado. Sí, existe algo que queda entre los dos (...) Este era el quinceavo intento. Hay que tener en cuenta que era cuando estábamos en una época sin hijos y demás”.