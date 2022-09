Archivan denuncia del ‘Gato’ Cuba en la que acusó a Melissa de haberlo violentado psicológicamente

Otro conflicto legal. El Ministerio Público decidió archivar la denuncia que Rodrigo Cuba emprendió en contra de su exesposa Melissa Paredes y madre de su hija por presuntamente haberlo violentado psicológicamente. El futbolista había asegurado que la modelo lo afectó durante los últimos 8 meses tras su separación y le decía fuertes comentarios como “corrupto” y “ponte los pantalones”.

Rodrigo Cuba denunció a Melissa por violencia psicológica

El programa “Amor y fuego” difundió la denuncia que Rodrigo Cuba abrió contra Melissa Paredes el pasado 13 de junio por el supuesto delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En su demanda, Cuba sostuvo que fue víctima de violencia psicológica durante 8 meses consecutivos tras separse de la actriz y señaló que fue agredido en varias ocasiones por medios de comunicación y redes sociales. “(Melissa) me señala como mal padre, acosador, violentador. Por whatsapp me dice ladrón, me humilla diciendo que soy un hijito de papá, que me ponga los pantalones, corrupto”, se lee en el documento.

Rechazan denuncia de Rodrigo Cuba

Tras la investigación de las autoridades y la evaluación psicológica aplicada a Rodrigo Cuba, se determinó que el futbolista del Sport Boys no se ha visto afectado por las acciones de Melissa Paredes y sigue con sus actividades diarias y personales. No hay daño psicológico ni secuela psiquicas.