Karla Tarazona aún reside en casa de La Molina de Rafael Fernández: “Estoy saliendo por partes”

Tras su ruptura con Rafael Fernández, Karla Tarazona ha retomado sus labores y está enfocada en salir adelante por su bienestar y el de sus hijos. Ahora, la exmodelo no solo se muestra en su faceta de cantante, sino que también se recursea como animadora de eventos.

De hecho, coincidió con su expareja Christian Domínguez en un evento al que acudió para animar. El cantante acudió, en tanto, junto a su agrupación, la Gran Orquesta Internacional. Sin embargo, se dio a conocer que el cumbiambero no habría querido encontrarse con Karla Tarazona en el estrado, por lo que pidió ciertas condiciones para que pudiera presentarse.

¿Christian Domínguez pidió que retiren a Karla?

“Amor y fuego” estuvo presente y no desaprovechó la oportunidad de registrar el incidente. Los reporteros del programa de espectáculos fueron en busca del organizador, quien alegó que Christian Domínguez quería que bajen a Karla Tarazona del estrado. “Si no se baja, yo no subo”, contó el encargado.

No obstante, cuando la pareja de Pamela Franco fue consultada por este hecho, negó que tales declaraciones fueran ciertas. Él solo atinó decir que “nadie puede estar en el escenario”.

Christian Domínguez afirma que solo los músicos pueden estar encima del escenario. Foto: captura de Willax TV

Karla Tarazona aún no se muda de casa de Rafael Fernández

Además, tomaron testimonio de la presentadora Karla Tarazona antes de que se retirara de la locación. La conductora fue consultada sobre si había desalojado el lujoso inmueble de La Molina que compartía con Rafael Fernández cuando fueron pareja.