‘Peluchín’ critica a Andrea San Martín y Sebastián tras ruptura: “¿Van a ser Érika y el Chino?”

Rodrigo González no dudó en comentar sobre la separación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. A pesar de que la ex chica reality afirmó que no terminó con el padre de su primera hija por una infidelidad, el polémico presentador aseguró que ambos podrían tener problemas más adelante.

‘Peluchín’ sobre Andrea y Sebastián: “Los expusimos”

Para empezar, Rodrigo González no estaba de acuerdo con que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se dieran una nueva oportunidad tras la primera ruptura. Para ‘Peluchín’, ambos habían excedido los límites de la confianza y respeto:

“Siempre lo expusimos. Siempre nos pareció un disparate que una pareja que llegó a esos niveles de falta de respeto y toxicidad llegaran a tener una segunda oportunidad. Después de haberse violentado física y verbalmente...”, comentó.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron el fin de su relación el 12 de setiembre del 2022. Foto: composición LR/Andrea San Martín/ Sebastián Lizarzaburu/Instagram

De igual forma, el presentador se tomó varios minutos para hablar de la forma en la que Andrea y Sebastián comunicaron el fin de su relación. A diferencia de varias personas, él señala que esta tranquilidad entre ambos sería momentánea y que la ex ‘guerrera’ quiere evitar cualquier conflicto con el padre de su pequeña.

“Ahí está, volvieron a terminar. Mucha gente dijo que era una manera inteligente de terminar, yo no lo creo así. Ahora, ¿cuánto pasará para lanzarse bombas? No creo que le convenga tener a los dos padres de sus hijos peleados con ella (...) A ver cuánto dura la película”, dijo.

Rodrigo compara a Andrea y Sebastián con Érika y Aldo

Más adelante, Rodrigo González se mostró sorprendido de que Andrea San Martín revelara que todavía tiene un viaje agendado con Sebastián Lizarzaburu y sus pequeñas. Ante esto, ‘Peluchín’ comparó el caso con el de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos:

“¿O sea, se van a ir de viaje con las niñas?, ¿van a seguir fingiendo en un momento como este? ¿Van a ser Érika y el Chino Miyashiro? Qué raro. No sé si los dos están contentos con el fin de su relación”.