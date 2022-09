Juliana Oxenford nació fruto del romance que vivieron Liliana Tuja y Marcelo Oxenford. Sin embargo, la relación con su padre no ha sido de las mejores. Más de una vez, la conductora de “ATV Noticias, al estilo Juliana” ha señalado que ella y su padre se han distanciado en varias ocasiones.

Aquí te contamos todo sobre los conflictos que han surgido entre la periodista y su progenitor, y te detallamos cómo se llevan hoy en día.

El distanciamiento entre Juliana Oxenford y su padre

En agosto del 2017, Juliana Oxenford dijo que se sintió abandonada por su padre. Ante tales declaraciones, el intérprete salió al frente y se mostró bastante sorprendido.

“Cuando falleció ese extraordinario muchacho, Álvaro Ugaz, ¿quién fue el primero en ir a verla? Yo. Cuando el otro chico la dejó, ¿quién fue a visitarla? Yo. Nunca abandoné a mi hija”, aseveró.

Más tarde, la comunicadora aclaró que se refería al abandono en el sentido de que, cuando ella aún era pequeña, él se separó de su madre y se fue del hogar.

“Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos. Lo he tenido por momentos y han surgido cosas que hicieron que nos distanciáramos una y otra vez”, detalló en entrevista para Trome.

Juliana Oxenford se mantiene distanciada de su padre, el actor argentino Marcelo Oxenford. Foto: composición LR/captura ATV

Marcelo Oxenford en la boda de su hija

Tiempo después, Juliana Oxenford contrajo matrimonio con Milovan Radovic en diciembre del 2018. En dicha ceremonia, vivió un emotivo momento con Marcelo Oxenford y compartió imágenes del mismo a través de las redes sociales.

Juliana Oxenford tuvo muchos problemas públicos con su padre, Marcelo Oxenford, en el pasado. Foto: Juliana Oxenford/Instagram

¿Cómo es la relación de Juliana y Marcelo Oxenford?

Recientemente, en septiembre de 2022, Juliana Oxenford brindó una entrevista en la que habló sobre su vida privada. Aquí aclaró que, actualmente, no tiene vínculo alguno con su padre.

“No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así” , indicó a Infobae.