Christian Domínguez se sacó la camisa en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander y se puso a bailar “El gusano” en el show que ofreció junto a los demás integrantes de la Gran Orquesta Internacional. Tras viralizarse el video de esta peculiar escena, el cantante recibió duras críticas por parte de algunas figuras de la farándula local, entre ellos, Magaly Medina.

En medio de los cuestionamientos, muchos empezaron a preguntarse ¿cómo reaccionó el novio? Finalmente, este martes 13 de septiembre, el propio cantante reveló la respuesta a esta interrogante.

Christian Domínguez provoca revuelo con show en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. Foto: composición/ Instagram/ Ethel Pozo/ captura de Tiktok

“Me siguen dando con la camisa. ¿Qué hacía?¿Le decía que no a Ethel? ‘No me voy a quitar (la camisa), no quiero’, ¿eso le iba a decir?”, aseveró Domínguez al ver que no cesaban los comentarios sobre lo que sucedió en el matrimonio de Ethel Pozo.

En este momento, Brunella Horna interrumpió a su compañero y enfatizó “Pero sí hay que reconocer que Julián se enojó cuando te sacaste la camisa ”.

Sin embargo, Christian Domínguez negó lo dicho por la modelo, ya que, según él, Julián Alexander tomó lo ocurrido de la mejor manera. “No (se enojó), me dio un beso después” , mencionó.

Christian Domínguez sin camisa en la boda de Ethel Pozo

A través de las redes sociales, se difundió el video del preciso instante en que Christian Domínguez se saca la camisa en la boda de Julián Alexander y Ethel Pozo.

El cantante de cumbia llamó la atención de los presentes con sus característicos pasos de baile al ritmo del tema “El gusano”.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez

Con total indignación, Magaly Medina criticó duramente a Christian Domínguez por quitarse la camisa en el matrimonio de Ethel Pozo, evento que se llevó a cabo el 10 de septiembre.

“¿Cómo se le ocurre sacarse la camisa como si estuviera en uno de los conciertos a los que acostumbra ir? Él pensaba que era el Huaralino, aunque si hablamos de la decoración, por ahí iban (...) Yo botaba la orquesta”, aseveró la ‘Urraca’.