Alejandra Baigorria: ¿cómo surgió en Gamarra con 21 años y cuánto cuesta un outfit de su marca?

Alejandra Baigorria es conocida a nivel nacional por participar en shows como “Combate” y “Esto es guerra”. Precisamente, supo usar a su favor la fama que le dio la televisión y, desde hace más de una década, es una exitosa empresaria. Recientemente, la también modelo se animó a contar la historia de su marca de ropa y cuánto ha crecido en los últimos años. Esto es lo que dijo la chica reality sobre su negocio.

Así lucía la primera tienda de Alejandra Baigorria

Recientemente, Alejandra Baigorria protagonizó un tierno momento durante “Esto es guerra”. La conductora del show, Johanna San Miguel, se tomó unos minutos para felicitar y dedicar un emotivo mensaje a la competidora por cómo ha ido creciendo su negocio a pesar de los complicados momentos que ha afrontado a lo largo de los años.

Tras el tierno gesto de la presentadora, la ‘Rubia de Gamarra’, apodo que la concursante se ganó por su faceta como empresaria, se animó a contar cómo lucía su primer local.

“Empecé con una tienda en Gamarra, que fue pintaba con mis manos y tres palitos de plástico de colores variados, así empecé hace 12 años”, expuso.

Más adelante, compartió detalles sobre sus buenas y malas experiencias en este rubro.

“Para todos los emprendedores que nos ven, no es fácil. Yo he perdido mucho, pero hay momentos en los que se gana y los que ganamos, somos los que no nos rendimos. Les mando un beso a todos esos emprendedores que por la pandemia tuvieron que reinventarse. Así es la vida, vamos adecuándonos”, comentó.

¿Cuánto cuesta un outfit de la tienda de Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria sigue impulsando el crecimiento de su marca con nuevas piezas en su portal web. De acuerdo a la información compartida en la página, se pueden adquirir los siguientes productos:

Blusas y polos desde S/ 55,93

Pantalones y jeans desde S/ 62,93

Casacas desde S/ 104,93.

Estos son algunos de los productos que ofrece la 'combatiente'. Foto: Página web de la marca Alejandra Baigorria