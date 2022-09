¿Doña Peta se alejó de Alondra tras ruptura con Paolo? Esto dijo la mamá del ‘Depredador’

¿No quiere hablar de ella? Si bien Doña Peta ha evitado pronunciarse sobre Paolo Guerrero y Alondra García, la mamá del seleccionado peruano no dudó en aclarar sobre su cercanía con la modelo tras la ruptura con el jugador.

Doña Peta estaría molesta con Alondra

La molestia de Doña Peta se hizo notar desde que las cámaras de “En boca de todos” consultaron sobre el posible romance de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “A mí no me pregunten nada de eso. Ellos (en referencia a Paolo y Ana Paula) son personas mayores, yo no voy a hablar”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su reacción luego de que la interrogaran si Alondra García se había comunicado con ella al llegar a Lima. Inmediatamente, la también madre del ‘Coyote’ Rivera se mostró incómoda:

“No he hablado con ella. A nadie se le obliga nada. El que tiene voluntad y quiere a la persona, llama... ¿Para qué vas a implorar que te llamen? No”, afirmó.

Alondra habla sobre Paolo y su nueva relación

Cuando Alondra García llegó a Lima, la prensa de espectáculos no perdió la oportunidad para consultarle sobre su situación con Paolo Guerrero. Asimismo, le preguntaron sobre el posible romance del jugador con la bailarina Ana Paula Consorte.