Maju Mantilla tras conciliación de Karla y Rafael: “Nadie compra tu tranquilidad”

Luego de que Karla Tarazona afirmara ante la prensa que no había posibilidad alguna de reconciliarse con Rafael Fernández, pese a que llegaron a conciliar y se dijeron mutuamente ‘te amo’, distintas figuras del espectáculo peruano comentaron al respecto, entre ellas, Maju Mantilla.

Siguiendo esta línea, la modelo se animó a comentar sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta la expareja desde que anunciaron su separación a finales de agosto.

¿Qué dijo Maju Mantilla?

Todo comenzó durante la última edición de “En boca de todos”, programa en el que Maju Mantilla forma parte de la conducción. Fue entonces que la ex Miss Perú se unió a la conversación y dio su punto de vista respecto a la reciente conciliación a la que asistieron Karla Tarazona y Rafael Fernández, en la que acordaron mantener todo en paz.

“Lo peor que puede pasar es que cada uno hable de sus cosas privadas y de sus problemas. Lo mejor es el diálogo (...). Nadie te compra tu tranquilidad, mejor es estar en paz , ¿no? Yo creo que ya encontraron la solución”, expresó.

Maju Mantilla habló de la salida de Gino Pesaressi

Tras varias semanas en silencio, Maju Mantilla se pronunció sobre la inesperada salida de Gino Pesaressi y aclaró que el ser parte de “En boca de todos” es un gran aprendizaje para cualquiera.

“Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo; y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil, y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente. Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje ”, manifestó.