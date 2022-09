¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su relación con Yvonne Frayssinet, madre de Lucía Oxenford?

Juliana Oxenford se ha consolidado como una de las periodistas más reconocidas y con mayor influencia en el país. Sus frontales posturas y ácidos comentarios han hecho que decenas de telespectadores se identifiquen con ella, por lo que siempre han sentido curiosidad sobre su vida personal.

Sin embargo, a lo largo de los años, la presentadora de “Al estilo Juliana”, ha decidido reservarse algunos detalles sobre su entorno íntimo y familiar, como es el tema de una presunta rencilla con su media hermana Lucía Oxenford, a quien no frecuenta y con quien no tiene una buena relación.

Recientemente, Juliana brindó una entrevista a Infobae para contar cómo inició en el periodismo. Asimismo, fue consultada respecto a su rol de madre y del vínculo que tenía con su media hermana Lucía Oxenford.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía Oxenford?

Sobre ser comparada con su consanguínea, Juliana Oxenford indicó que Lucía, a diferencia de sus padres y de ella, no se ha hecho conocida por nombre propio en el mundo del entretenimiento.

“No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, precisó la conductora.

Recalcó, además, que no tiene nada en contra de Lucía, pero “no comparte su manera de manejarse en muchas situaciones”.

Juliana Oxenford es medio hermana de la actriz Lucía Oxenford. Foto: composición LR/Juliana Oxenford/Lucía Oxenford/Instagram

¿Juliana Oxenford tiene una buena relación con Yvonne Frayssinet?

Además, Juliana indicó que no tiene ningún tipo de relación con Lucía Oxenford ni con su padre, Marcelo Oxenford; no obstante, si se cruza en la calle con Yvonne Frayssinet (madre de Lucía), no tendría problema en interactuar con ella, indicó.

“ Si me la encuentro en la calle, la saludo. Ella no me hecho nada tampoco ”, declaró la periodista, dejando entrever que su vínculo con la popular ‘Noni’ era cordial. En otro momento, destacó sus cualidades como intérprete.