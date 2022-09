Gianella Marquina descarta convertirse en madre: “Tengo muchísimos planes y metas”

Melissa Klug y sus hijas se han convertido en personajes principales de la farándula local por las actividades que suelen realizar. Esta vez, Gianella Marquina se convirtió en noticia en las últimas horas tras la reciente confesión que realizó en redes sociales. La joven influencer respondió todo tipo de preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram.

La mayor de las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’, caso contrario a su hermana Samahara y a su propia madre, descartó totalmente tener hijos en un futuro cercano. Gianella precisó que, por el momento, quiere enfocarse en sus proyectos y metas personales que se ha trazado en el último tiempo.

Gianella Marquina descarta convertirse en madre

Gianella Marquina señaló que, a pesar del inmenso amor que le tiene a sus hermanos menores y a su sobrina, aún no siente ese “feeling” por convertirse en madre.

Gianella Marquina manifestó que por ahora no piensa en tener hijos. Foto: captura de Instagram

“Sinceramente, no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos y mi sobrina porque soy superprotectora y me siento hermana leona con ellos, pero, después de eso, ahí quedan todos los sentimientos: no me genera ninguna emoción ser mamá, aparte de que tengo muchísimos planes y metas que aún me faltan cumplir ”, indicó.

Gianella Marquina se intoxica y muestra secuelas

Como es su costumbre, en mayo de este 2022, Gianella Marquina compartió un incómodo momento con sus seguidores de Instagram al revelar que sufrió una intoxicación. La joven publicó un video donde se le ve siendo medicada directamente a la vena y contó detalles de lo sucedido.

“Ayer fui a la clínica porque tuve una fuerte intoxicación. No sé qué comí exactamente, pero hizo que mis ojos se hincharan, tenía dos bolsas grandotas debajo de ellos. Ya me había pasado hace tiempo. No sé si recuerdan que Samahara y yo comimos un pie y nos intoxicamos, (pero) esta vez comí varias cosas y, tal vez, una de ellas tuvo preservantes y me cayó mal”, relató.