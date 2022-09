El mensaje de Karla Tarazona a Christian Domínguez tras su separación con Rafael Fernández

La mediática ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández no solo ha desatado una ola de dimes y diretes entre los protagonistas, sino también ha salpicado a terceros que no tenían que ver en la relación, siendo uno de ellos Christian Domínguez, quien fue acusado por el ‘Rey de los huevos’ de haber, presuntamente, interferido en su romance con la conductora.

En vista de las nuevas incidencias que transcurren día a día sobre el caso y que afectan directamente a Karla y a sus hijos, la presentadora se comunicó con su expareja Christian Domínguez para exhortarlo a que tenga mayor cercanía, en estos días, con el menor que tienen en común. Esto debido a que tiene asuntos que atender con Rafael Fernández.

¿Qué le dijo Karla Tarazona a Christian Domínguez?

Muy incómodo por las declaraciones de Rafael Fernández que lo dejaban mal parado, Christian Domínguez sostuvo en “América hoy” que nunca se involucró en la relación de Karla Tarazona y el ‘Rey de los huevos’, argumentando que no tuvo comunicación con ella en más de un año y medio.

PUEDES VER: Magaly Medina afirma que Karla Tarazona estaba pendiente de Christian Domínguez y Pamela Franco

Sin embargo, manifestó que si interferiría en temas que tengan que ver directamente con su pequeño hijo Valentino. Fue ahí cuando el cantante de cumbia reveló que al día siguiente de que la dupla anunciara el fin de su romance, la nana de Tarazona lo llamó para darle un importante mensaje.

“Me llama Maricarmen (nana), me pasa con Karla y me comentó lo que había pasado. El motivo de su llamada era decirme: ‘(Su hijo) te necesita más que nunca, tengo unos problemas que tengo que solucionar, así que necesito que estés con él más tiempo’ . Yo le digo: ‘Yo llego el domingo, viajo a Cusco el lunes, me lo llevo (...), que esté conmigo el domingo’. Ese fue el motivo, para que le dé todo el respaldo a mi hijo”, aclaró el músico.

El pedido de Christian Domínguez a Karla Tarazona

Asimismo, durante su llamada con la conductora, Domínguez le pidió que su expareja Rafael Fernández dejara de mencionarlo en las entrevistas que concedía a diferentes programas de televisión, puesto que él no propició su ruptura amorosa.

“Le dije: ‘Quiero que aclares esto de una vez porque no tengo vela en el entierro, nunca lo he tenido, no he dado problemas en tu matrimonio, no quiero que tú des problemas en los míos, así que lo solucionas, no estoy solo, tengo familia’”, señaló Christian.