¿Quién es Pedro Olórtegui, el actor que ha tomado más relevancia en “Al fondo hay sitio”?

Pedro Olórtegui está, probablemente, en su mejor momento a nivel actoral, debido a que su interpretación en “Al fondo hay sitio” como Richard Cross está vinculándose con la Teresita, uno de los personajes más importantes de dicha teleserie.

Si bien el artista no es tan reconocido como muchos otros personajes, ha empezado a llamar la atención por su reciente participación como el abogado de Francesca Maldini (Ivonne Frayssinet) que salvó de manera heroica la vida de Richard Junior.

Dicha acción de Pedro Olórtegui hizo que Teresa Collazos (Magdyel Ugaz) pusiera sus ojos en el doctor, cuya profesión traspasa la ficción, y esté a puertas de iniciar un romance con la hija de Don Gilberto.

¿Quién es Pedro Olórtegui?

El actor Pedro Olórtegui nació en abril de 1962 y en la actualidad tiene 60 años. Él mismo se dio cuenta desde muy temprana edad que tenía inclinaciones artísticas por influencia de su padre, de acuerdo a una entrevista con el medio Canal E.

Pedro Olórtegui recibe un premio en Bellavista por el Día del teatro. Foto: Instagram/Pedro Olórtegui

No obstante, sus estudios académicos los enfocó en las leyes peruanas. A la par, ha trabajado en varias producciones artísticas de manera esporádica sin dejar su trabajo como doctor.

Uno de los momentos que más recuerda de su quinto año de secundaria fue: “ Íbamos a cerrar con broche de oro las festividades del año escolar, que coincidían con el centenario de mi colegio La Inmaculada. Presentamos la obra ‘Los árboles mueren de pie’ (…). Habíamos ensayado siete meses y era momento de abrir la puerta y salir, esa fue mi graduación ”. Eso se lo dijo a Premium TV.

Del derecho a la actuación

Pedro Olórtegui finalizó sus estudios secundarios y postuló a la Universidad San Martín de Porres a la carrera de Derecho y logró titularse como abogado unos años más tardes. Desde ahí hasta el momento labora como actor y defensor legal sin dejar el trabajo que más estabilidad económica le ha dado.

Así lo manifestó para una entrevista al Canal E: “ Mientras en el campo del derecho tenía requerimientos todos los días. En la actuación a veces no hay nada que hacer. No te llaman, no te convocan o no agarras el casting, pero sigues estando expectante ”. Es la razón principal por la que nunca abandonó su profesión.

No se conoce con exactitud la empresa para la que trabaja hasta la actualidad, pero de lo que sí podemos estar seguros es que no ha abandonado su empleo como abogado.

¿Cuál es su trayectoria artística?

De acuerdo a las declaraciones del mismo artista, Pedro Olórtegui participó en su primer comercial el año de 1979 para promocional un electrodoméstico. En ese sentido afirmó: “ Me preparé bastante y aunque parezca mentira, en ese segundo, te miran y observan ” para el mismo medio en mención líneas arriba. Desde ahí su vida cambió. Dejó de ser el abogado y pasó a ser el joven del comercial.

Como actor ha incursionado en el teatro, cine, televisión y avisos publicitarios. A continuación haremos una lista de todos los proyectos artísticos en los que ha participado el abogado Ronald Cross en “Al fondo hay sitio”:

“Milagros” (2000)

“Qué buena raza” (2002)

“Demasiada belleza” (2003)

“La gran sangre” (2006)

“De vuelta al barrio” (2008)

“Graffiti” (2008)

“Mi esperanza” (2018)

“En la piel de Alicia” (2019)

“Un extraño en un funeral” (2021)

“Sin prejuicio” (2022)

Pedro Olórtegui en el regreso de “Al fondo hay sitio”

“Al fondo hay sitio” regresó este 2022 a las pantallas peruanas tras despedirse de manera definitiva de sus televidentes. Dicho retorno trajo algunas caras ya conocidas y otras nuevas. Entre ellos está el popular abogado Ronald Cross, cuyo personaje es interpretado por Pedro Olórtegui y empieza a cobrar gran relevancia por su acto heroico.

¿Qué hizo el letrado? El doctor se tiró encima de Richard Junior para salvarlo de ser atropellado de un carro que venía a gran velocidad. Ese acto valiente hizo que la madre del pequeño, Teresa Collazos, se fije en él y empiece a buscarlo con finalidad de tener una relación más que amical con él.

¿Llegará a formalizar con la Teresita o hasta casarse? Solo se conocerá en el desenlace de los siguientes capítulos de “Al fondo hay sitio”.