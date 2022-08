Leonard León a Rafael Fernández: “Cuando alguien quiere hacer bien, no anda divulgándolo”

Rafael Fernández y Karla Tarazona remecieron el ambiente de la farándula nacional luego de anunciar su separación definitiva mediante un comunicado publicado el sábado 27 de agosto. Tras ello, el empresario brindó una entrevista con Magaly Medina, en la que brindó mayores de esta separación y dio a conocer sus acciones a tomar en un futuro con los hijos de la conductora.

El denominado ‘Rey de los Huevos’ aseguró que está dispuesto a pagar el colegio de los menores de Tarazona hasta por cinco años. Estas palabras no gustaron nada a Leonard León, que utilizó su cuenta de Instagram para dejar un fuerte mensaje contra el aún esposo de su expareja.

Leonard León Arremete contra Rafael Fernández

En dicha historia, el cumbiambero lanzó un duro calificativo contra Rafael Fernández y señaló que sus declaraciones estarían afectando psicológicamente a sus hijos. El artista puso en duda el buen corazón del empresario al asegurar que, si una persona busca hacer una buena acción, no lo anda haciendo público.

Leonard León arremetió contra Rafael Fernández por ofrecer pagar el colegio de sus hijos. Foto: Instagram Leonard León

“ Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y psicológicamente estás afectando a niños. Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara. Cuando alguien quiere hacer una obra de bien, no anda divulgándolo ”, indicó.

Rafael Fernández quiere crear un fideicomiso para los hijos de Karla Tarazona

Otro anuncio que hizo Rafael Fernández en su conversación con Magaly Medina fue que piensa formar un fideicomiso o fondo económico para el futuro de los hijos de Karla Tarazona. El hombre de negocios señaló también que no se quiere alejar de los pequeños, pues les agarró un gran cariño.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo”, añadió.